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Spor

Fenerbahçe, Altınordu'dan 4 genci transfer etti

Altınordu Akademi'de forma giyen Muharrem Cizgili, Berkay İşcan, Metehan Kurt ve Fırat Başkaya, Fenerbahçe Futbol Akademisi U19 Takımı'na transfer oldu.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Altınordu'dan 4 genci transfer etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. A takım kadrosunu büyük oranda tamamlayan kırmızı-lacivertlilerde akademi forması giyen Muharrem Cizgili, Berkay İşcan, Metehan Kurt ve Fırat Başkaya Fenerbahçe U19 Takımına transfer oldu. Yaşanan bu ayrılıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Altyapı Performans Dönemi Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, sporcuların başarılı olacaklarından emin olduğunu belirterek, "Bugün 4 gencimizi Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisine uğurluyoruz. Bu duruma hepimiz seviniyoruz ama bir de burukluk yaşıyoruz. Onlara yıllardır önemli emekler verdik. Sporcularımızın Fenerbahçe'de Altınordu'yu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Onların orada başarılı olacaklarından yüzde yüz eminiz. Hepsine başarılar diliyoruz" dedi.

Altınordu Akademi'den Fenerbahçe Futbol Akademisi U19 Takımına transfer olan Muharrem Cizgili, Berkay İşcan, Metehan Kurt ve Fırat Başkaya, İzmir ekibinin resmi sitesine önemli açıklamalarda bulundu. 9 yıldır Altınordu Akademisinde forma giyen Muharrem Cizgili, "9 yılım Altınordu'da geçti. Bizlerin gelişmesinde büyük pay sahibi olan başta Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, hocalarımız, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun ve zorlu bir yolumuz olacak. Fenerbahçe'de Altınordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben de çok çalışıp A Milli Takım formamızı giyip ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" dedi.

Altınordu'ya geldiğinde 9 yaşında bir küçük çocuk olduğunu ve şu anda 17 yaşında bir genç olarak Fenerbahçe'ye transfer olduğunu kaydeden Berkay İşcan ise şunları ifade etti: "Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir daha başlangıç. Umarım daha iyi yerlere gelirim. Akademideki genç arkadaşlarıma tavsiyem çok çalışsınlar."

10 yıldır Altınordu'da olduğunu belirten Fırat Başkaya da "8 yaşında Altınordu'ya geldim. 18 yaşında buradan çıkma vakti geldi. Üzerimde emeğim olan herkese teşekkür ederim. Özellikle başkanımız bizi büyüttü ve eğitti. Burada aldığım eğitimim ile ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyorum. Herkesi onurlandırmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Akademi'ye transfer olan Metahan Kurt ise "10 yaşından beri Altınordu'da forma giyiyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Avrupa'nın 5 büyük liginde Altınordu'yu temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

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