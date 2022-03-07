Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas'ı meğer bu yüzden almamış! Canlı yayında açıklandı

Star Gazetesi 7 Mart 2022 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:35

Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas'ı geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin transferden vazgeçmesinin nedeni belli oldu. Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vole'de canlı yayında Bakasetas'ın Mesut Özil geliyor diye alınmadığını söyledi.

FENERBAHÇE, ANASTASIOS BAKASETAS'I ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe, o dönem Alanyaspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile yakından ilgilenmişti. Sarı-lacivertlilerin o dönemki teknik direktörü Erol Bulut, Yunan oyuncuyu ısrarla istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

"MESUT ÖZİL GELİYOR DİYE ALINMADI"

Süper Lig'in 28. Haftasında Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vole'deki "Nakavt" programında konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Anastasios Bakasetas'ın transferine çok yaklaştığını belirtirken, "Fenerbahçe, Bakasetas'ı Mesut Özil geliyor diye almadı." İfadelerini kullandı.

ANASTASIOS BAKASETAS'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma ile 32 resmi maçın 26 maçında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla 24 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmalarda ise takımına 8 gol ve 2 asist ile katkıda bulundu.