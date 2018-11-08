Anderlecht FB maçı şifrelimi beINSPORTS 1 canlı izle Fenerbahçe Anderlecht maçı bugün saat kaçta hangi kanalda

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FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi D grubu dördüncü maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de Slimani'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor. Bu akşam 18:50'de başlayacak olan Fenerbahçe Anderlecht maçı beINSPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.







FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe Tenik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani"



Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda



UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek sarı-lacivertliler, uluslararası arenada geride kalan 225 maçta 82 galibiyet aldı, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, 58. maçına çıkacağı "Kupa 2"de ise 29 kez kazandı, 12 maçta yenildi



UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bu akşam Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.



ANDERLECHT'İ TANIYALIM



Royal Sporting Club Anderlecht (Anderlecht, RSCA), Brüksel Başkent Bölgesi'nin Anderlecht şehrinde yer alan futbol kulübü. Avrupa şampiyonalarındaki 5 kupasının yanı sıra, Pro League'de 34 şampiyonluğu vardır.



Kulüp 1908'de kurulmasına karşın, ilk kupasını II. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında kazanmıştır. Kulüp 1935-36 sezonundan bu yana Pro League'de yer almaktadır.





Fenerbahçe kazanıp avantaj yakalama peşinde



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Fenerbahçe, bu akşam Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.



D Grubu'nda geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 puanla 2'nci sırada bulunuyor.



Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile Slovakya'dan Spartak Trnava'nın yer aldığı D Grubu'ndan galibiyet ile ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantaj yakalamak için mücadele verecek.



VALBUENA DÜMENE GEÇTİ



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ile atağa geçen Mathieu Valbuena, umut saçtı. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Valbuena, Galatasaray derbisi ile en başarılı oyunlarından birini sergiledi. Phillip Cocu'nun görevden alınması ile takımın başına gelen Erwin Koeman, mücadele öncesinde Valbuena ile yakından ilgilenerek öz güven kazanması için olumlu adımlar attı. Derbi maçta istediği performansı gören Koeman'ın Avrupa Ligi'ndeki maçta da 11'de yer alıp saha içinde lider konumda olması bekleniyor.



SLIMANI FORMA GİYECEK



Fenerbahçe'de Islan Slimani, Anderlecht karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan MEK Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve 11'inci haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, Anderlecht maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey'e görev veren Koeman, Avrupa Ligi'nde Cezayirli oyuncuya ilk 11'de görev verecek.



MEHMET TOPAL HAZIR AMA RİSKE EDİLMEYECEK



Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, bu akşam oynanacak maçta riske edilmeyecek.



Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra sol kasığında bulunan fıtık sebebiyle ameliyat edilen Mehmet Topal'ın iyileşmesi Erwin Koeman'ın içini rahatlattı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Jailson'un da ligde cezalı duruma düşmesi ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haber geldi. Sakatlığı son bulan ve takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal, Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyecek olsa da ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev alacak.

MAÇ ÖNCESİ UYARI

8 Kasım perşembe akşamı Anderlecht ile oynanacak maç öncesi sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına 'sağduyu' vurgusu yaptıkları bir duyuru yayımladı.

"Takımımızın, 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçı, UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alınmıştır. Saat 18:50'de başlayacak bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır.



Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.



Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;



*Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,



*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,



*Merdiven boşluklarında oturulmaması,



*Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,



*Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,



*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,



* Stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi,



*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,



*Olası provokasyona karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.



Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.



Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.



Saygılarımızla,



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

TÜRK TAKIMI AVURUPA SINAVINDA



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor gruplarındaki 4. maçlarına çıkacak.



Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki dördüncü maçlarını oynayacak.



Sahaya çıkacak ilk ekip Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.





Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe gruptaki üçüncü maçında ise deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalmıştı.



Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 226. randevuda



Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Beşiktaş Belçika deplasmanında



Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak.



Genk Arena'da TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar son maçında da Genk'e 4-2 kaybetmişti.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 214. maçı



Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 45 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi.



Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

Akhisarspor, Sevilla'yı konuk ediyor



Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında sahasında İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.



Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Fransız hakem Benoit Millot düdük çalacak.



Tarihinde Avrupa'daki dördüncü maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İkinci müsabakada Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenilen Ege ekibi, son maçında da Sevilla'ya deplasmanda 6-0 kaybetti.