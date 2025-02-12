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Spor

Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile oynayacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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