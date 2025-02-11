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Spor

Fenerbahçe Anderlecht mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

IHA11 Şubat 2025 Salı 15:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Anderlecht mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Fenerbahçe, günün antrenmanını dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı Kanarya, yarın yapacağı antrenman ile Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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