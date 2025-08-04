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Spor

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Kerem Aktürkoğlu transferi bugün bitebilir

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli ekibin bugün transferi bitirebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe anlaşma sağladı! Kerem Aktürkoğlu transferi bugün bitebilir
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temasta olan Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e çıkarma yaptı.

FENERBAHÇE ANLAŞMA SAĞLADI

Benfica, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi sonrası Kerem Aktürkoğlu ile devam etme kararı aldı. Ancak 26 yaşındaki milli futbolcu ile görüşen Fenerbahçe, transfer için anlaşma sağladı.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ KARŞILIĞINDA EL SIKIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştı.

BUGÜN BİTEBİLİR

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin bugün tamamlanma ihtimaline karşı Lizbon'a özel jet gönderdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

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