Yabancı kuralıyla uğraşmak istemeyen ve ilk 11'de 'Banko milli futbolcu' görmeyi arzu eden Teknik Direktör Jose Mourinho'nun beklentilerini karşılamaya çalışan yönetim, Benfica'da forma giyen kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile el sıkıştı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, yıllık 4.5 milyon euroluk sözleşmeye 'evet' dedi. Kulüpler arası yapılan görüşmelerde direten Benfica cephesinin inadını kırmak için de Kerem ve temsilcileri sürece dahil oldu. Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle oyuncuyu satmak istemedi ama Fenerbahçe'den mutlu edecek bir öneri geldi...

12'YE ALIP 25'E VERDİLER

Beşiktaş'a sattığı bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ile kriz yaşayan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nda da aynı sorunlarla karşılaştı. 1 yıl sonra Türkiye'ye dönmek için ısrarcı olan Kerem Aktürkoğlu, kulübüne de niyetini açıkça söyledi. Geçen yaz Galatasaray'a 12 milyon euroluk katkı yapan Benfica, 25 milyon euroluk teklifi 'prensipte' kabul etti. Ödeme planı ve bonuslar üzerinde görüşme yapılıyor. Sarı-Lacivertli yönetim dün sabah Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e özel jet göndermişti.

27 KEZ SKORA KATKI YAPTI

Geçen sezon Galatasaray'da 3 lig karşılaşmasında 2 gol 2 asist yaptıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu; Portekiz Ligi'nde 30 karşılaşmada 11 gol 11 asist, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 mücadelede ise 1 gol 1 asistle oynadı. Büyük çoğunluğu Benfica olmak üzere iki takımda tüm kulvarlarda 59 karşılaşmaya çıkıp 18 gol 16 asist üretti. Esas bölgesi sol kanat olan Aktürkoğlu, A Milli Takım'da ise zaman zaman tek forvet olarak kullanılıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ona çok güveniyor.

NİCE ÖNCESİ SAKATLAND

Yarın deplasmanda Nice ile karşılaşacak Benfica'da Kerem sakatlık yaşadı. Hafta sonu yapılan antrenmanda sağ ayağı burkulan milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı net değil. Transfer söylentileri arasında gelen sakatlık haberi gündeme damga vurdu...