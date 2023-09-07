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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, sahasında karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon çalıştı.

Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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