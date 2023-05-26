Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.