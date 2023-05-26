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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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