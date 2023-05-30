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Spor

Fenerbahçe-Antalyaspor ve Galatasaray-Ankaragücü maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray-MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Antalyaspor ve Galatasaray-Ankaragücü maçlarının VAR hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçlarının tamamı bugün saat 20.00'de oynanacak. Lider Galatasaray'ın, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği deplasmandaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Kritik maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Ali Şansalan ile Ekrem Kan eşlik edecek.

Fenerbahçe - Antalyaspor'un VAR hakemi Hakan Ceylan

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe de Antalyaspor'u konuk edecek. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta İbrahim Zorbey ve Furkan Ürün yardımcı hakem olarak görev yapacak. Zorlu müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu. AVAR'da da Suat Arslanboğa ile Erdem Bayık yer alacak.

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