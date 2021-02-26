Fenerbahçe antrenmanında Gustavo'ya özel program, Serdar Aziz dinlendirildi

DHA 26 Şubat 2021 Cuma 19:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:13

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın 13:30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-lacivertliler 17:00'de kalkan uçakla Trabzon'a gidecek.