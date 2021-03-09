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Spor

Fenerbahçe ara vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

AA09 Mart 2021 Salı 14:24 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:24
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor'a karşı ilk 11'de görev alan oyuncuların yenileme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı antrenmanın, dar alanda düzenlenen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

Sadık Çiftpınar'ın günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladığı, Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan Dimitris Pelkas'ın, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdiği ifade edildi. Yapılan kontrollerde bulguya rastlanmadığı ve Pelkas'ın iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

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