11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4925
  • 6,3428
  • 228.796
  • 90.812
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı komşuda buldu

PAOK takımının 10 numarası Dimitrios Pelkas'la, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli görüşmeleri yaptı. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.

Öne çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur. 

Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transferi henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiği bildirildi.

Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise "Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti" demişti.

Pelkas bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. 2015'ten bu yana forma giydiği PAOK'ta 150 karşılaşmada 32 kez ağları sarsıp 25 asiste imza attı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Bay Kemal'e yalan fonu

Bay Kemal'e yalan fonu

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA