Fenerbahçe aradığı 10 numarayı komşuda buldu
PAOK takımının 10 numarası Dimitrios Pelkas'la, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli görüşmeleri yaptı. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
- Sabah
Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.
Öne çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur.
Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transferi henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiği bildirildi.
Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise "Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti" demişti.
Pelkas bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. 2015'ten bu yana forma giydiği PAOK'ta 150 karşılaşmada 32 kez ağları sarsıp 25 asiste imza attı.
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