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Spor

Fenerbahçe aradığı golcüsünü buldu! Andreas Cornelius İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu. Parma forması giyen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler oyuncuyu sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

18 Temmuz 2021 Pazar 18:19 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:20
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Geçen sezon forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, bu sezon da kadrosunda Samatta, Ademi ve Valencia gibi isimleri bulunan Fenerbahçe , sorunlu olarak gördüğü ve istediği verimi bir türlü alamadığı forvet bölgesi için önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Fanatik'in aktardığı İtalyan basınının iddiası göre, sarı lacivertliler, Trabzonspor 'un peşinde olduğu Andreas Cornelius için kulübü Parma ile 7 milyon euroluk bonservisle anlaşma sağladı. İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun yüksek olan yıllık ücretinden kurtulmak için oyuncusunu gönderme kararı aldı.

Sarı lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir gün olan 19.07 (yarın) saat 19:07'de KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Cornelius geçen sezon Serie A'da çıktığı 30 maçta sadece 1 gol atıp 5 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Danimarka ile EURO 2020'de 4 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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