Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Comolli'nin görüşmeler yaptığı isimlerin aksine Ersun Yanal takıma daha fazla katkı yapacak ilerleyen dönemde satılmaları durumunda da Fenerbahçe'ye gelir kazandıracak oyuncuları izliyor. Yanal'ın yardımcıları bir süredir Mlada'dan Komilchenko, Osijek'ten Maric, Basel'den Ajeti gibi oyuncular hakkında sürekli raporlar hazırlıyor.

Yanal'ın bu isimler arasından ilgisini en fazla çeken isimse Hırvat yıldız adayı Mirko Maric oldu. 24 yaşındaki oyuncunun Osijek formasıyla 31 maçta 15 gol atması ve 6 asist yapmasının yanı sıra forvet arkasında forma giyebilmesi ve sol ayaklı olması da dikkatini çekti.

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