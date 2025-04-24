Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında avantajı aldı

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratça)
Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23
Süre: 105 dakika (24, 25, 27, 29)