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Spor

Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında avantajı aldı

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında karşılaştığı Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında avantajı aldı
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SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratça)

Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23

Süre: 105 dakika (24, 25, 27, 29)

  • Fenerbahçe Medicana
  • SMS Grup Efeler
  • Arkas Spor

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