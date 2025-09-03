İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Fenerbahçe, Armando Bacot'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosuna bir ekleme daha yaptı. Sarı-lacivertliler, NBA G Ligi ekiplerinden Memphis Hustle forması giyen 25 yaşındaki Armando Bacot'u renklerine bağladı.

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 18:12
Fenerbahçe, Armando Bacot'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosuna bir ekleme daha yaptı.

Sarı-lacivertliler, NBA G Ligi ekiplerinden Memphis Hustle forması giyen 25 yaşındaki Armando Bacot'u renklerine bağladı.

Bacot, son olarak Memphis'in NBA Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve forma giydiği altı karşılaşmada 8.3 sayı (%63.3 iki sayı, %85.7 serbest atış), 5.5 ribaund, 1.3 blok ve 0.8 asist istatistiklerine erişti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

