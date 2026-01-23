İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe-Aston Villa maçı gündem oldu! İngiltere'de manşetler yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk iç saha yenilgisini aldı. Sarı-lacivertlilerin kaybı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Aston Villa maçı gündem oldu! İngiltere'de manşetler yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyeti İngiltere'de gündem oldu. İşte atılan manşetler...

"BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİ"

ESPN: "Jadon Sancho, Aston Villa'yı son 16 turuna yaklaştırdı. Villa'nın etkileyici Avrupa performansı, bu sezon oynadığı yedi maçın altısını kazanarak yeni bir zirveye ulaştı ve Fenerbahçe'nin evindeki yenilmezlik serisine son verdi. Kaleci Marco Bizot, Martinez'in yokluğunda sekiz kurtarış yaparak takımın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu. Gösterdiği çabayla büyük bir sınavdan geçti."

"MAÇ KULAKLARI SAĞIR EDEN GÜRÜLTÜDE OYNANDI"

DailyMail: "Aston Villa, Fenerbahçe deplasmanında aldığı etkileyici 1-0'lık galibiyetle, bitime bir maç kala Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İstanbul'daki maç kulakları sağır eden bir gürültü eşliğinde oynandı."

"VILLA, BIZOT'UN PERFORMANSINA MİNNETTAR KALDI"

The Sun: "Sancho, Premier Lig ekibini son 16 turuna taşıdı. İngiliz oyuncu, en son gol attığında bir Avrupa Kupası kazanmıştı. Dün gece de 25. dakikada attığı golle Aston Villa'yı Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıdı. Villa, birçok kurtarış yapan Marco Bizot'un muhteşem kalecilik performansına minnettar kaldı."

"GERÇEK BİR KARAKTER SERGİLEDİ"

Birminghamlive: "Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet, göründüğünden çok daha önemli. Unai Emery'nin takımı, Fenerbahçe'nin bu sezon daha önce sadece bir kez mağlup olduğu Chobani Stadyumu'nda galip gelerek gerçek bir karakter sergiledi."

"SAHA KENARINDA TARTIŞMA YAŞADI"

The Guardian: "Tielemans ve Emery tartıştı, Sancho Villa'ya turu getirdi. Aston Villa, Jadon Sancho'nun bu sezon attığı ilk golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde ilk 8'e adını yazdırdı. Ancak Villa teknik direktörü Unai Emery, uzatma dakikalarında oyundan çıkan Youri Tielemans ile saha kenarında tartışma yaşadı."

