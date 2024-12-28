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Spor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'de 16 maçta topladığı 36 puanla 2.sırada yer alan Fenerbahçe, 18. hafta maçında sahasında Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor mesaisine devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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