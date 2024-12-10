İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8534
  • EURO
    36,6975
  • ALTIN
    3017.14
  • BIST100
    10099
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

10 Aralık 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı. Oğuz Aydın ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ilk 11'inde zorunlu değişikler yapacak. Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbide ilk 11'de görev yapan Fred, kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak. Derbide ilk 11'de yer alan Filip Kostic ile Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almadıkları için Bilbao karşısında forma giymeyecek. Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da UEFA listesinde yer almayan diğer isimler.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Maximin (İrfan Can Kahveci), En Nesyri."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.