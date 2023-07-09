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Spor

Fenerbahçe, Atilla Szalai için fiyatı belirledi

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Atilla Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. Almanya'dan birkaç ekibin talip olduğu oyuncu için sarı-lacivertli ekip pazarlıklara 15 milyon euro ile başlayacak.

9 Temmuz 2023 Pazar 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Atilla Szalai için fiyatı belirledi
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Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte sarı lacivertlilerin istediği ücret...

PAZARLIKLARA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun düşük bir bedelle takımdan ayrılmasını istemiyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, pazarlıklara 15 milyon euro ile başlayacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İki kulübün, tekliflerini belirlenen bedele yaklaştırmaları halinde görüşmeler hız kazanacak. Rusya kafilesinde yer alan oyuncunun temsilcisi, her iki tarafla da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Union Berlin ve Hoffenheim'ın önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Ocak 2021'de Apollon Limassol'den alınan Szalai, 2 buçuk sezondur sarı lacivertli forma ile mücadele ediyor. Geçen sezon Jorge Jesus'un değişilmezleri arasına giren Macar futbolcu, tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 51'ine 11'de başlayan Szalai, toplamda 3 gol kaydetti, 2 asist yaptı.

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