Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA YAKIN
Sky Sport'ta yer alan habere göre; Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya yakın.
ÖDENECEK BONSERVİS
Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.