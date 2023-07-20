İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7535
  • EURO
    29,8154
  • ALTIN
    1694.07
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu
Spor

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya yakın. Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer izni verildiğini açıkladı

20 Temmuz 2023 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını duyurdu
ABONE OL

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA YAKIN

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya yakın.

ÖDENECEK BONSERVİS

Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

ATTILA SZALAI KİMDİR?

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.