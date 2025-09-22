İSTANBUL °C / °C
Spor

Fenerbahçe, Avrupa defterini açıyor! İşte Tedesco'nun 11'i...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini Dinamo Zagreb maçıyla açacak. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11'i netleşmeye başladı. İşte detaylar...

TRT Spor22 Eylül 2025 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne odaklandı. Temsilcimiz, ilk hafta maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco, kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. İtalyan teknik adam, kaleyi Ederson'a emanet edecek.

Savunmanın solunda Archie Brown, sağında Semedo forma giyecek. Stoper hattı Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred ikilisini oynatmayı düşünen Tedesco, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio'ya şans verecek.

Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe, ileri uçtaysa Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.

