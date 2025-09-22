Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne odaklandı. Temsilcimiz, ilk hafta maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco, kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. İtalyan teknik adam, kaleyi Ederson'a emanet edecek.
Savunmanın solunda Archie Brown, sağında Semedo forma giyecek. Stoper hattı Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred ikilisini oynatmayı düşünen Tedesco, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio'ya şans verecek.
Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe, ileri uçtaysa Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.