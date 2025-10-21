İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisinde

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Stuttgart ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

21 Ekim 2025 Salı 14:46
Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisinde
Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

