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Spor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisine devam ediyor

Perşembe günü Avrupa Ligi 2. hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

DHA1 Ekim 2024 Salı 17:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi mesaisine devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi 2'nci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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