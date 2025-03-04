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Spor

Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 maçında sahasında Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe zorlu maç için hazırlıklara başladı.

AA4 Mart 2025 Salı 15:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Onvo Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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