20 Ekim 2025 Pazartesi
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Stuttgart ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 16:59
Fenerbahçe Avrupa mesaisine başladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 23 Ekim Perşembe günü konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, dar alandaki çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

