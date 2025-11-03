İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı

Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

3 Kasım 2025 Pazartesi 14:42
Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Dün oynanan Beşiktaş derbisinde 45 dakika üzerinde süre alan futbolcuların ise günü dinlenerek geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

