Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 284. kez çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 146. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.



"KUPA 2"DE SON 29 MAÇTA SADECE 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.

