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Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 285. kez çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Sarı lacivertli ekip bu maç ile birlikte Avrupa sahnesine 285. kez çıkacak.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 285. kez çıkacak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 147. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE SON 30 MAÇTA SADECE 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.

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