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Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 286. kez çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 286. kez çıkmaya hazırlanıyor
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Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 148. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.

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