26 Ağustos 2025 Salı
Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 290. kez çıkacak

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak.

26 Ağustos 2025 Salı 12:06
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 290. kez çıkacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Popüler Haberler
