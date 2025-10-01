İSTANBUL 22°C / 14°C
  Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 292. kez çıkacak
Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 292. kez çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.

1 Ekim 2025 Çarşamba 11:15
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 292. kez çıkacak
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 150. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.

