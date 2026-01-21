İSTANBUL 9°C / 6°C
  Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 297. kez çıkacak
Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 297. kez çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba 11:17
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 297. kez çıkacak
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 100 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 155. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.

