Spor

Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 299. kez çıkacak

Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak.

18 Şubat 2026 Çarşamba 15:35
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 299. kez çıkacak
İngiltere'nin Nottingham Forest takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 298 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 298 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 419 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 102 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 102 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 102 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 103 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 157. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 156 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 194 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

