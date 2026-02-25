İSTANBUL 11°C / 3°C
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 300. kez çıkacak

Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak.

25 Şubat 2026 Çarşamba 11:37
Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 300. kez çıkacak
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 103 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 103 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 103 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 106 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 158. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 157 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 49 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 197 gol gördü.

- AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

