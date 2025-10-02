İSTANBUL 22°C / 17°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Nice karşısında hedef galibiyet
Spor

Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Nice karşısında hedef galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İşte detaylar...

2 Ekim 2025 Perşembe 10:55
Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor! Nice karşısında hedef galibiyet
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TALİSCA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

