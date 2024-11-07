Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

AZ'DEN DİKKAT ÇEKEN RAKAM

AZ'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlubiyet almadan temsilcileriyle Türkiye'den (3G 3B) daha fazla karşılaştığı tek ülke Çekya (8 maç).

2006/07'DE ELENDİ

Bugüne kadar AZ ile tek eşleşmesine 2006/07 UEFA Kupası son 32 turunda çıkan Fenerbahçe, iç sahada 3-3 berabere kaldığı rakibine rövanşta da mağlup olmadı ancak 2-2'lik skorun ardından deplasman golü kuralıyla elenmekten kurtulamadı.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI F.BAHÇE

Hollanda takımlarına konuk olduğu ilk beş Avrupa kupası maçının tamamını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki yedi ziyaretinin hiçbirinden mağlup dönmedi (3G 4B) ve bu karşılaşmaların beşinde gol yemedi.

SON 13 MAÇIN 9'UNU KAYBETTİ

Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 21 maçın hiçbiri berabere bitmeyen AZ (13G 10M), son 13 karşılaşmanın dokuzundan mağlup ayrıldı (4G).

F.BAHÇE, EN UZUN SERİ İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (5G 5B), bu turnuvadaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (Ekim 2009-Aralık 2012 arasında 10 maç).

EN SON 2015/16'DA

Son iki Avrupa Ligi maçını kaybeden AZ, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında tek sezonda üst üste üç yenilgiyi en son 2015/16'da aldı (Avrupa Ligi).

YAŞ ORTALAMASI EN DÜŞÜK TAKIM

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması en düşük takım AZ (24 yaş 19 gün).

VAN BOMMEL ÖNE ÇIKTI

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde AZ formasıyla en fazla şutta payı bulunan oyuncu (9 şut & 2 şut pası), Hollanda ekibinin attığı üç golün ikisini kaydeden Ruben van Bommel.

EN-NESYRI'DEN DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Fenerbahçe kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü son maçında Manchester United'a atan Youssef En-Nesyri, bu turnuvalar tarihinde en fazla golü bulunan üç Faslı oyuncudan biri konumunda (17; Marouane Chamakh ve Ayoub El Kaabi ile eşit).

MOURINHO'NUN ŞANSI TUTMUYOR

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi kariyerinde Hollanda takımlarına konuk olduğu üç maçı da kazanamadı (1B 2M).