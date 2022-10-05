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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da 249. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa'da 249. maçına çıkıyor
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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7638221610974
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2489154103316361

KUPA 2'DE 131. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.

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