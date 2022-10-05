Fenerbahçe Avrupa'da 249. maçına çıkıyor

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 76 38 22 16 109 74 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 248 91 54 103 316 361

KUPA 2'DE 131. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.