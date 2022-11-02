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Spor

Fenerbahçe Avrupa'da 252. sınavında

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. maçına yarın akşam Dinamo Kiev karşısında çıkacak.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa'da 252. sınavında
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7940231611678
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2519355103323365

KUPA 2'DE 134. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.

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