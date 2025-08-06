2008-09 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayamayan Fenerbahçe, bu hasreti sonlandırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, bu hedef doğrultusunda bugün Feyenoord'a konuk olacak. Devler Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında Hollanda ekibiyle karşılaşacak olan temsilcimiz, İstanbul'daki rövanş öncesi Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmek istiyor. De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kanarya, Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda BenficaNice mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Hollanda ekibini geçerse play-off turundaki rakibiyle ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak. Rövanş 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.