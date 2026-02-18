UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Eşleşmenin rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe, taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor.

AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 157. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 156 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 194 gole engel olamadı.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 22. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

GOLLER TALİSCA VE KEREM'DEN

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti.

GUENDOUZİ, KANTE VE CHERİF, LİSTEYE EKLENDİ

Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği listede yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i dahil etti. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayla mücadele eden Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.

NOTTİNGHAM FOREST, 13. BİTİRDİ

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14 puanla 8. sırada bitirdi. İngiliz ekibi, Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros'u mağlup ederken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı. Midtjylland ve Braga'ya ise yenildi. Kırmızı-beyazlılar rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. İngiliz temsilcisinde Igor Jesus 6 golle takımını sırtlarken, Kalimuendo 2, Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James Mcatee de 1'er gol kaydetti.

PREMİER LİG'DE 17. SIRADA

Bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Nottingham ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

VİTOR PEREİRA, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile sezonun ilk haftalarında yolların ayrılmasının adından takımın başına geçen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıktı. Ekim ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sean Dyche ise Avrupa Ligi'nde iyi grafik sergilerken, ligde istediği sonuçları alamadı. İngiliz teknik adamın da görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham, Dyche'ın yerine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı. Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Pereira, Aralık 2021'de ayrıldığı sarı-lacivertlilere karşı bu kez rakip olacak. 57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta 2.07 puan ortalaması yakalarken, 2. döneminde 25 müsabakada 1.60 puan ortalaması tutturdu.

SANDRO SCHARER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak. Karşılaşmada Lukas Fahndrich VAR'da, Luca Cibelli de AVAR'da görev yapacak.

Scharer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynadığı ikinci maçta düdük çalmıştı.