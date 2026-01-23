Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon iç sahada ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ve Benfica ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisini mağlup ederken Portekiz ekibiyle berabere kaldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Nice ve Stutgart'ı yendi, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini ise Aston Villa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.