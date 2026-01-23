İSTANBUL 13°C / 6°C
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
  • Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon iç sahada ilk kez kaybetti
Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon iç sahada ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibine 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler, bu sezon iç sahadaki ilk kez yenilgisin yaşadı.

Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon iç sahada ilk kez kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ve Benfica ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisini mağlup ederken Portekiz ekibiyle berabere kaldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Nice ve Stutgart'ı yendi, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini ise Aston Villa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

