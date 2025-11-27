İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahadaki ilk puan kaybını yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahadaki ilk puan kaybını yaşadı.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı.

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco'nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

