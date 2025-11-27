Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahadaki ilk puan kaybını yaşadı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, bu organizasyondaki 2. beraberliğini aldı.

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, evindeki 2 maçta ise 2 galibiyet aldı. Tedesco'nun öğrencileri 1-1 berabere kaldığı Ferencvaros müsabakasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Ferencvaros da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.