Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

SON DÖNEMDE DAHA İYİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 24 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.



Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.

3 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV ALDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 3 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.



Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho yönetiminde iç saha maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

İÇ SAHADA 144 MAÇTA 74 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 144 maçta 74 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 144 maçta 74 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 212 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 138 gole engel olamadı.