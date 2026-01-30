İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe Avrupa'da kasayı doldurdu: UEFA'dan 19,5 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarından toplam 19 milyon 475 bin avro gelir elde etti.

30 Ocak 2026 Cuma 13:04
Fenerbahçe Avrupa'da kasayı doldurdu: UEFA'dan 19,5 milyon euro
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin avroluk kazanca ulaştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin avro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon avro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

Kazanç Kalemleri

Milyon €

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

0,175

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)

4,29

Avrupa Ligi katılım

4,31

Galibiyet

1,35

Beraberlik

0,45

Lig derecesi

1,45

Yayın havuzu değerlemesi

4,99

Katsayı

2,16

Son 16 play-off turu

0,3

Toplam kazanç

19,475

Sonraki turların ödülleri

Son 16 turu

1,75

Çeyrek final

2,5

Yarı final

4,2

Final

7

Şampiyon

6

