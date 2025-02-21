Fred ve Osayi önümüzdeki maçta cezalı duruma düştü.

Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.

İlk maçta asist yapan Yusuf bu kez ağları salladı.

İlk maçı 3-0 kazanan ve Belçika dönüşü derbiye çıkacak olan F.Bahçe, rotasyon sayılabilecek bir kadroyla oynadı. Rakip savunmanın yaptığı hatada topu kapan Dzeko, boştaki Nesyri'ye golü attırdı. Tribünlerde F.Bahçeli taraftarlara yapılan saldırı nedeniyle maç 15 dakika durdu, dönüşte temsilcimiz duruldu. Anderlecht, kaleci Eğribayat'ın hatası sonrası skoru eşitledi. İkinci yarı ise Belçika ekibi çok organizeydi. Adeta çizilmiş bir atakla öne geçtiler. 63'teki kornerde Skriniar akıllıca davranıp kafayla Yusuf Akçiçek'e çevirdi, genç yıldız ile çiçek açtı. Anderlecht 63'te yüksek presi kesti, F.Bahçe'nin düşük temposuna uydu. Bugün Son 16'daki rakibini öğrenecek olan Kanarya, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine daha motive şekilde gitmesini bildi.