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Spor

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenerek turnuvaya veda etti. Bu kapsamda UEFA ülke puanı sıralamasında da son durum belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 08:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! UEFA ülke puanı güncellendi
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Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda veda ettii. İşte Avrupa haftası sonrası ülke puanında son durum...

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

Son 16 turu maçlarından sonra oluşan güncel tablo şu şekilde:

(10. SIRA) TÜRKİYE: 43.900

(9. SIRA) ÇEKYA: 44.100

(8. SIRA) BELÇİKA: 56.850

(7. SIRA) PORTEKİZ: 67.150

(6. SIRA) HOLLANDA: 66.983

(5. SIRA) FRANSA: 71.379

(4. SIRA) ALMANYA: 85.831

(3. SIRA) İSPANYA: 92.239

(2. SIRA) İTALYA: 95.293

(1. SIRA) İNGİLTERE: 109.982

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