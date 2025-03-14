Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda veda ettii. İşte Avrupa haftası sonrası ülke puanında son durum...

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

Son 16 turu maçlarından sonra oluşan güncel tablo şu şekilde:

(10. SIRA) TÜRKİYE: 43.900

(9. SIRA) ÇEKYA: 44.100

(8. SIRA) BELÇİKA: 56.850

(7. SIRA) PORTEKİZ: 67.150

(6. SIRA) HOLLANDA: 66.983

(5. SIRA) FRANSA: 71.379

(4. SIRA) ALMANYA: 85.831

(3. SIRA) İSPANYA: 92.239

(2. SIRA) İTALYA: 95.293

(1. SIRA) İNGİLTERE: 109.982