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Spor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! İşte Miguel Crespo'nun yeni adresi...

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı. İşte detaylar...

31 Ocak 2024 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! İşte Miguel Crespo'nun yeni adresi...
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Crespo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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