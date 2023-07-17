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Spor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mbwana Samatta, PAOK'a transfer oldu

Gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli ekip yeni sezon planlamasında yer almayan Mbwana Samatta'nın Yunan ekibi Paok'a transfer olduğunu duyurdu.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mbwana Samatta, PAOK'a transfer oldu
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Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanmasını sürdüren futbol takımının oyuncularından Mbwana Samatta'nın PAOK Kulübüne transfer olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, geçtiğimiz sezonu ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

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